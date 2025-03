U-Ausschuss in NRW: Vetternwirtschaft im Justizministerium?

Das Eingeständnis kam ganz am Ende seines Eingangsstatements: Das Besetzungsverfahren sei nicht gut gelaufen, sagte Landesjustizminister Benjamin Limbach ( Grüne ). Er sei wohl "etwas technokratisch und arglos" an die Sache herangegangen.

Ich habe in dem Verfahren Federn gelassen. Das ist so. Aber ich habe daraus gelernt.

Vorwurf: Alte Bekannte auf den Chefsessel hieven

Einer der damals unterlegenen Bewerber, derzeit Richter am Bundesverwaltungsgericht, hatte bereits vor Monaten mit einer eidesstattlichen Versicherung den Minister in Bedrängnis gebracht. Der Richter hatte im Ausschuss bekräftigt, sowohl von Limbach als auch vom Chef der Staatskanzlei, Nathanael Liminski ( CDU ) zur Rücknahme seiner Bewerbung gedrängt worden zu sein.

Schwere Anschuldigungen gegen Limbach

Widersprüche und Ungereimtheiten

Der Posten an der Spitze des OVG ist jetzt seit fast vier Jahren vakant. "Natürlich kann eine so lange Vakanz der Stelle keinen zufrieden stellen", so Limbach. Das Besetzungsverfahren muss neu aufgerollt werden. Der Minister hat angekündigt, "eingefahrene Abläufe zu hinterfragen, zu analysieren und zu verbessern". Dazu habe er Eckpunkte für eine Reform der Besetzung von Spitzenämtern vorgelegt: "Ich will das Verfahren verbessern und das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Besetzung der Spitzenämter der Justiz stärken."