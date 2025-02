Bayerische Staatsmuseen: Erben von NS-Raubkunst getäuscht?

Die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen sollen in vielen Fällen die Erben von NS-Raubkunst in ihrem Bestand nicht informiert haben. Wie die "Süddeutsche Zeitung" berichtete, soll den Staatsgemäldesammlungen - zu denen die weltbekannten Pinakotheken in München gehören - die Provenienz dieser von den Nationalsozialisten geraubten Kunstwerke intern lange bekannt sein.