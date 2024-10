Baden-Württemberg: Özdemir will Ministerpräsident werden

Baden-Württemberg : Cem Özdemir will Ministerpräsident werden

von Jan-Frederik Fischer 25.10.2024 | 10:21 |

Cem Özdemir wird bei der nächsten Landtagswahl nach ZDFheute-Informationen als Grünen-Spitzenkandidat in Baden-Württemberg antreten. Was treibt ihn an - und welche Chancen hat er?