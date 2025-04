Weil-Nachfolger in Niedersachsen? Wer SPD-Politiker Lies ist

Ein Handschlag hier, eine Umarmung da - wer Olaf Lies erlebt, merkt schnell: Dieser Mann kann gut auf Menschen zugehen. Im Vergleich zum zwar beliebten, aber im Auftreten reservierten Stephan Weil ist der eloquente 57-Jährige eher Typ Menschenfänger denn Bürokrat. Jetzt soll Lies auf Weil folgen, sowohl an der SPD-Spitze in Niedersachsen als auch in der Staatskanzlei.