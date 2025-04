Großer Zapfenstreich für Kanzler Olaf Scholz am 5. Mai

Der Große Zapfenstreich für Bundeskanzler Olaf Scholz SPD ) findet am 5. Mai statt. Das erfuhr das ZDF aus Regierungskreisen, zuerst hatte der "Tagesspiegel" darüber berichtet. Am Tag darauf, am 6. Mai, soll der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz im Bundestag zum neuen Kanzler einer schwarz-roten Bundesregierung gewählt werden.