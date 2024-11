G20 und K-Frage: Dramatische Tage für Scholz am Zuckerhut

Lars Klingbeil muss dem Kanzler Unterstützung zugesichert haben, sonst könnte selbst ein Olaf Scholz nicht so in Rio sitzen, wie er das tut. Die letzte Frage im ZDF-Interview : Bereiten Sie sich darauf vor, dass Klingbeil Ihnen am Mittwoch sagt: Olaf, wir machen es lieber mit Boris? Scholz grinst.