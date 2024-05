Scholz zu Störern bei Katholikentag: "Kurz den Mund halten"

Bundeskanzler Olaf Scholz SPD ) hat scharf auf massive Störungen durch Klimaaktivisten der "Letzten Generation" beim Katholikentag in Erfurt reagiert. Bei einer Podiumsveranstaltung sagte er am Freitagvormittag:

Beim Katholikentag in Erfurt haben insgesamt über 200 Organisationen in der Innenstadt ihre Stände aufgebaut. Motto der Veranstaltung ist dieses Jahr "Zukunft hat der Mensch des Friedens".

Scholz-Reaktion erntet Beifall

Scholz richtete sich kritisch an die jungen Menschen: "Sie müssen ein bisschen zuhören und nicht ihr Theater-Sprech aufsagen, den Sie vorher in Agitationsgruppe geübt haben, das geht so nicht." Die Reaktion des Kanzlers erntete Applaus des restlichen Publikums im voll besetzten Saal.

Kanzler Scholz betont Meinungsfreiheit

Scholz betonte bei der Veranstaltung das staatliche Gewaltmonopol zum Schutz der Meinungsfreiheit. "Wir müssen den öffentlichen Raum verteidigen, dass man an jeder Stelle in Deutschland seine Meinung sagen kann", so der Kanzler. Niemand dürfe sich dabei bedroht fühlen, sagte er angesichts jüngster Anfeindungen und Attacken auf Politiker, Helferinnen und Helfern in Wahlkämpfen sowie ehrenamtlich Engagierte.