Olaf Scholz will Mehrwertsteuer für Lebensmittel senken

Trotz des Rückgangs der Energiekosten würden viele die Inflation noch stark spüren. "Da geht es um Lebensmittel, das, was man im Supermarkt an der Kasse zahlen muss. Und da sind einige schon ganz schön erstaunt, was da an Geld zusammenkommt für den Korb, den sie da gefüllt haben", sagte der SPD-Politiker.