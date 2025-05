SPD-Politiker Olaf Scholz: Der erfolgloseste Bundeskanzler?

Ähnlich wird Scholz in Erinnerung bleiben - als erster Bundeskanzler einer Ampel-Koalition . Sollte die FDP , die er vorzeitig aus dem Bündnis warf, nie wieder in den Bundestag zurückkehren, dann bliebe Scholz auf ewig der einzige "Ampel"-Kanzler in der Geschichte Deutschlands. Er hätte damit, anders als Kiesinger, ein Alleinstellungsmerkmal.