Vier-Tage-Debatte: Scholz: "Nicht mehr alle Latten am Zaun"

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat die Debatte über die Vier-Tage-Woche und über die Arbeitszeit in Deutschland kritisiert. "Wir haben die höchste Zahl an Erwerbstätigen in der Geschichte der Bundesrepublik, mit steigender Tendenz", sagte Scholz dem Magazin "Stern". Im Interview übt er Kritik an einer "gewissen Elite", die sich abschätzig über Arbeitnehmer äußerten.