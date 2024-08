Soll sich Deutschland um die Olympia-Austragung bewerben?

Das sieht Schedlich anders: "Das Einzige, was man als Profit verzeichnen könnte, sind Imagegewinne." Allein in Berlin müssten für eine Austragung 16 Milliarden investiert werden: Diese Summe sollte direkt in den Sport gesteckt werden, mit den Olympischen Spielen würde das Geld "eben nicht bei uns im Breitensport ankommen". Allein das Sicherheitskonzept des IOC verschlinge zwei Milliarden, die nach den Spielen einfach weg seien.