Ostermärsche am Ostersonntag in vielen Städten fortgesetzt

Zum Abschluss der diesjährigen Ostermärsche sollen am Ostermontag Aktionen unter anderem in Sassnitz auf Rügen, Hamburg , Krefeld, Bochum, Dortmund, Marburg, Darmstadt und Frankfurt am Main stattfinden. Geplant seien zudem ein Gedenkmarsch zum Außenlager des KZ Sachsenhausen in Schwarzheide-Ruhland und eine Kundgebung am Fliegerhorst Büchel in der Eifel.