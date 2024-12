Ärztin: Abtreibungen sind "immer noch schambehaftet"

Jana Maeffert ist Gynäkologin und begleitet in ihrer Praxis in Berlin rund 500 Frauen im Jahr bei einem Schwangerschaftsabbruch. Sie engagiert sich bei "Doctors for choice", einem deutschlandweiten Netzwerk von Ärzten, Ärztinnen und Medizinstudierenden, das sich für einen selbstbestimmten Umgang mit Familienplanung einsetzt.