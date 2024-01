Parteigründungen: Was Wagenknecht und Maaßen unterscheidet

Das "Bündnis Sahra Wagenknecht" hat ist seit 8. Januar eine offizielle Partei. Wagenknecht sprach von einem "historischen Tag". 08.01.2024 | 2:05 min

Constantin Wurthmann: Ich bin überzeugt, dass diese Parteigründungen kein Erdbeben in der deutschen Parteienlandschaft nach sich ziehen werden. Ich würde auch nicht die These vertreten, dass wir es mit einer Krise oder gar einem Versagen der Demokratie zu tun haben, nur weil zwei, zumindest dem Namen nach prominente Politiker*innen sich dazu auserkoren fühlen, Politik für alle machen zu wollen.

Dann könnten diese Stimmen am Ende das Zünglein an der Waage sein, wenn es um eine Regierungsbildung geht.

Wurthmann: Die größte Herausforderung ist sicherlich, eine inhaltliche Lücke anzusprechen, die noch nicht besetzt ist. Das war bei den Grünen in den 80er Jahren so im Bereich der Klima- und Umweltpolitik. Das war auch bei der AfD der Fall, die ab 2015 sehr stark oder mehr oder weniger ausschließlich auf das Thema Migration und Zuwanderung gesetzt hat.

Und nicht zuletzt ist es natürlich wichtig, eine möglichst bekannte Person an der Spitze zu haben. Es sind also viele Faktoren, die dazu beitragen, ob eine neu gegründete Partei erfolgreich ist oder nicht.

ZDFheute: Müssen wir mit den beiden prominenten Beispielen an der Spitze nun mit einer ganzen Welle an Parteigründungen rechnen?

Wir leben in äußerst krisenhaften Zeiten, was viele bemüßigt, genau das zu tun. Ob das am Ende mit Blick auf all die Herausforderungen, die wir zu meistern haben, zielführend ist, sei dahingestellt. Wir brauchen dafür starke Parteien.