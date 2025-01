Unterschriften? Mitglieder? Warum Parteien nicht antreten

Eine verschollene E-Mail, fehlende Unterschriften und manchmal schlicht und einfach zu wenig Mitglieder: Wer bei der Bundestagswahl am 23. Februar auf dem Wahlzettel stehen will, muss einige Hürden nehmen. Ob man dann auch wirklich eine Partei ist oder irgendwas zwischen Interessengruppe und Verein bleibt, entscheidet der Bundeswahlausschuss. Am Montag hat er damit begonnen.