Parteienfinanzierung: Gelder in Millionenhöhe ohne Nachweis

Im Mai erst machte die CDU eine mögliche Stückelung nachträglich öffentlich: Der Hauptverdächtige eines Schleuserrings in NRW hatte in den vergangenen drei Jahren rund 50.000 Euro an unterschiedliche Kreisverbände der CDU gespendet. Der größte Teil der Spenden erschien in den Rechenschaftsberichten nicht, weil der Anwalt wiederholt 9.990 Euro und weniger an Kreisverbände von verschiedenen Unternehmen aus spendete.