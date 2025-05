Bas, Klüssendorf, Esken: Fast alles neu bei der SPD

Neuaufstellung an der SPD-Spitze

Alles neu in der Parteispitze, also fast. Einer bleibt, und das ist Lars Klingbeil. Er ist aus der historischen Wahlniederlage der SPD als Sieger hervorgegangen: Parteichef, Finanzminister, Vizekanzler.

Esken macht Weg frei für Bas

Die Verliererin heißt Saskia Esken . Nach einer wochenlangen Hängepartie, begleitet von öffentlichen Demütigungen, hat die SPD-Co-Vorsitzende gestern ihren Verzicht auf den Parteivorsitz erklärt. Beim Parteitag Ende Juni will sie nicht mehr als Parteivorsitzende kandidieren. Damit hat sie den Spekulationen um ihre politische Zukunft an der Parteispitze ein Ende gesetzt – und den Weg frei gemacht für sie: Bärbel Bas.

Personalie Bas als Zeichen für Parteilinke

Die Personalie Bas ist vor allem ein Zeichen für die Linken in der Partei. Klingbeil ersetzt die Parteilinke Esken durch eine andere Parteilinke an der Spitze. Die designierte Parteivorsitzende Bas genießt aber in allen Teilen der SPD Respekt, auch in den Reihen des rechten Seeheimer Kreises.