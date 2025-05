Grundrecht Petition: Wie kann ich es nutzen?

Jeder, der ein Anliegen vor einem Parlament vorbringen möchte, kann eine Petition starten. Das ist im Grundgesetz so geregelt.

Haben Sie sich über eine Entscheidung in Ihrer Stadt geärgert? Oder empfinden Sie etwas als ungerecht? Dann können Sie eine Petition starten. Viele Bürger bringen Sorgen und Nöte vor, andere haben aber auch Vorschläge zur Gesetzgebung.

Wer kann eine Petition einreichen?

"Jedermann hat das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit Bitten oder Beschwerden an die zuständigen Stellen und an die Volksvertretung zu wenden". (Artikel 17 GG)