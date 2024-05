Immunität von AfD-Abgeordneten Petr Bystron aufgehoben

Bystron steht seit Wochen unter Druck, weil er Geld von dem pro-russischen Propagandanetzwerk "Voice of Europe" erhalten haben soll. Auf Aufnahmen des tschechischen Geheimdiensts soll angeblich zu hören sein, wie Bystron Scheine zählt. Demnach beschwert er sich über die hohe Stückelung, die werde er nicht mal an Tankstellen los. Bystron bestreitet die Vorwürfe umfassend – er habe kein Geld angenommen.

Bystron und Krah – zwei AfD-Kandidaten unter Druck

Einem weiteren Mann, der nun in Polen wegen Spionage für Russland angeklagt ist, hatte das Büro von Krah per Hausausweis Zugang zum EU-Parlament verschafft. Recherchen von ZDF frontal und "Spiegel" hatten zudem Chats zwischen Krah und einem Kreml-freundlichen Politiker enthüllt, in dem Krah offenbar "Kompensationen" in Aussicht gestellt worden waren. Krah bestreitet, Geld oder andere Vorteile angenommen zu haben.