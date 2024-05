AfD: Bystron soll auf Wahlkampf verzichten

Bystron ist die Nummer zwei auf der Europawahlliste der AfD . Er war im Zusammenhang mit den Vorwürfen zu dem pro-russischen tschechischen Internetportal "Voice of Europe" in die Schlagzeilen geraten. Er hatte in Interviews für das Portal russlandfreundliche Darstellungen verbreitet. In diesem Zusammenhang wurde ihm die Annahme von Geldern aus Russland vorgeworfen.