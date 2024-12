In Brandenburg ist die Abbrecherquote der Auszubildenden in Pflegeberufen hoch. Viele empfinden Druck und Belastung als zu stark. Demzufolge fehlt Nachwuchs.

Sarah Wüsteneck schaut in den Unterrichtsraum: Die Hälfte der Stühle in ihrer Pflegeschulklasse in Eisenhüttenstadt ist unbesetzt. Noch zu Ausbildungsbeginn vor drei Jahren saßen hier 28 angehende Pflegefachpersonen. Heute sind es nur noch 14.