Lauterbach: Werden neue Pflegeform einführen

Menschen, die in einem Pflegeheim leben, müssen dafür immer tiefer in die Tasche greifen. Der Eigenanteil für das erste Jahr liegt im bundesweiten Durchschnitt inzwischen bei monatlich 2.871 Euro und ist im Vergleich zum vergangenen Jahr erneut gestiegen. Gründe für die steigenden Kosten liegen beim Personal, der Inflation sowie der Weitergabe von Ausbildungskosten der Pflegerinnen und Pfleger. Für immer mehr Menschen ist das nicht mehr stemmbar - finanzielle Not ist die Folge.