Petition gegen Pflegehelfer-Abschiebung erreicht Lauterbach

In Wilstedt droht zehn Pflegehelfern die Abschiebung nach Kolumbien.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach SPD ) will eine Online-Petition gegen die drohende Abschiebung von Beschäftigten eines Pflegeheims im Landkreis Rotenburg persönlich entgegennehmen.

Der Termin findet am Mittwoch um 13 Uhr in Berlin statt, wie eine Sprecherin von "Haus Wilstedt" am Freitag mitteilte. Rund 75.000 Menschen hätten inzwischen unterzeichnet.