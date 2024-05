Pflege: Bald die nächste Beitragserhöhung?

Was am Ende der Ampel-Reformbemühungen bleibt, ist also Lauterbachs "sehr gute Problemanalyse". Obwohl laut Bundesgesundheitsministerium die Arbeitsgruppe seit Juni 2023 "schon mehrfach getagt" hatte. An ihr waren auch die von den Grünen geführten Familien- und Wirtschaftsministerien sowie das SPD-Arbeitsministerium beteiligt. Doch auch über die Problemanalyse gibt es offensichtlich unterschiedliche Auffassungen.