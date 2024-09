Pirna: Kirche zeigt nun Flüchtlingsausstellung

Eine im Landratsamt Pirna kurz vor der Eröffnung wieder abgebaute Ausstellung über Geflüchtete in Sachsen ist nun doch in der Stadt zu sehen - in der Klosterkirche. Die Schau "Es ist nicht leise in meinem Kopf" wurde dort am Mittwoch eröffnet und ist noch bis zum 10. Oktober in der Kirche zu sehen, wie die katholische Kirchengemeinde St. Kunigunde mitteilte.