Kommunalpolitiker: "Pistorius ganz klar unsere Nummer Eins"

Kommunalpolitiker über K-Frage : "Pistorius ist ganz klar unsere Nummer Eins"

19.05.2024 | 08:01 |

Wer geht für die SPD als Kanzlerkandidat in den Bundestagswahlkampf? Die Parteispitze sagt: Olaf Scholz. Doch von Kommunalpolitikern wird ein weiterer Name in den Ring geworfen.