Pistorius über Wehrdienst: "Bremst mich niemand aus"

Laut dem Verteidigungsminister wäre die Bundeswehr aktuell in der Lage, zusätzlich zu den Freiwilligen, die es schon gibt, jedes Jahr rund 5.000 Rekruten auszubilden. Für die gewünschte "Abschreckungsfähigkeit" würde das aber "nicht reichen", so Pistorius. Man wolle ebenfalls Reservisten, die bereits gedient haben, dazu bewegen, wieder in die Reserve einzutreten.