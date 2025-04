ZDF-Politbarometer: Mehrheit erwartet keinen Politikwechsel

Die Umfrage zum Politbarometer wurde wie immer von der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen durchgeführt. Hierfür wurden 1.322 Interviews in der Zeit vom 8. bis 10. April 2025 erhoben. Zusätzlich wurde ein Politbarometer-Extra am 9. und 10. April 2025 mit 1.133 Interviews realisiert. In beiden Umfragen wurden jeweils zufällig ausgewählte Wahlberechtigte befragt. Dabei wurden jeweils sowohl Festnetz- als auch Mobilfunknummern berücksichtigt. Die Befragungen sind repräsentativ für die wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland. Der Fehlerbereich beträgt bei einem Anteilswert von 40 Prozent rund +/- drei Prozentpunkte und bei einem Anteilswert von 10 Prozent rund +/-zwei Prozentpunkte. Daten zur politischen Stimmung: CDU/CSU 24 Prozent, AfD 22 Prozent, SPD 16 Prozent, Grüne 17 Prozent, Linke 11 Prozent, BSW zwei Prozent, FDP vier Prozent. Das nächste Politbarometer sendet das ZDF am Freitag, den 2. Mai 2025. Informationen zur Methodik der Umfrage und zu den genauen Frageformulierungen finden Sie auch auf www.forschungsgruppe.de