Die meisten Parteien stellen einzelne Personen in den Vordergrund, wenn sie in den Wahlkampf starten. Diese Spitzenkandidaten stehen nicht nur besonders im Rampenlicht, sondern meist auch ganz vorn auf einer der Landeslisten ihrer Parteien. Auf diesen Listen legen die Parteien fest, wen sie für das jeweilige Bundesland in den Bundestag schicken möchten.