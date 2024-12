Politbarometer2go: Schafft Olaf Scholz ein Comeback?

Womit kann Olaf Scholz in dieser Situation noch punkten? Andreas Huppert, Korrespondent im ZDF-Hauptstadtstudio, geht davon aus, dass er im Wahlkampf seine Erfahrung als Regierungschef und seine Position zur Unterstützung der Ukraine in den Vordergrund stellen wird. "Er war in den letzten dreieinhalb Jahren derjenige, der für die Bundesrepublik Deutschland bei den großen Gipfeln war. Er war auf internationaler Bühne. Das kann er mit Sicherheit in die Waagschale werfen", sagt Huppert.