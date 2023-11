Die Aktivistin wirft dem FDP-Politiker Konstantin Kuhle vor, dass fehlende Einigkeit in der Regierung die Pariser Klimaziele gefährde. Kuhle weist die Vorwürfe klar zurück.

"Die Annahme über die Art und Weise, wie man in diesem Land Klimaschutz betreibt, hat sich in den letzten zwei Jahren komplett geändert", so Luisa Neubauer. 15.09.2023 | 1:25 min