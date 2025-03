Nach Karneval , Fasching oder Fastnacht kommt der Aschermittwoch - und mit ihm ein Tag mit langer Geschichte. Während manche den Beginn der Fastenzeit nutzen, um auf Süßigkeiten, Alkohol oder Social Media zu verzichten, liefern sich die Politiker an diesem Tag jährlich hitzige Wortgefechte.

Was steckt hinter dem politischen Aschermittwoch?

Führende Politiker aller politischen Parteien treffen in Bierzelten auf ihre Anhänger und üben in teilweisen derben Worten Kritik am politischen Gegner.

14.02.2024 | 4:39 min