Politischer Aschermittwoch: Spitzenpolitiker teilen aus

Zehn Tage nach der Bundestagswahl und inmitten der schwarz-roten Koalitions-Sondierungen verschont der CSU-Chef die SPD ansonsten mit Kritik. Stattdessen verteidigt er den Beschluss von CDU CSU und SPD für gigantische Ausgaben in Verteidigung und Infrastruktur : "Wir senden mit gestern Abend ein Signal nicht nur an Freunde, sondern auch an Feinde. "Was in den letzten Wochen in den USA vor sich geht, das habe sein Urvertrauen erschüttert, aber: "Wir werden unsere Muskeln trainieren und neue Stärke finden."