RAF-Prozess: Was bleibt heute noch von Stammheim?

Die Original-Richterbank und Zeichnungen des Prozesses gegen die Terroristen der RAF sind in der Ausstellung "Stammheim 1975 - Der RAF-Prozess" zu sehen.

Stammheim. Der kleine Stadtteil im Norden Stuttgarts wurde schlagartig bekannt - und ist bis heute berühmt. Dort saß die Gründungsgruppe der "Rote Armee Fraktion" in Einzelhaft, es waren linksradikale Terroristen. Als "Baader-Meinhof-Bande" waren sie damals durch Fahndungsplakate auf Bahnhöfen, Flughäfen und Postämtern landesweit bekannt. In Stammheim sollte ihnen der Prozess gemacht werden.

Die RAF, die Rote Armee Fraktion, ermordete ab den 1970er Jahren in Deutschland mehr als 30 Menschen. Der ersten RAF-Generation wurde ab 1977 in der JVA in Stuttgart-Stammheim der Prozess gemacht. Jetzt wird der Gerichtssaal von damals abgerissen.

10.07.2022 | 3:05 min