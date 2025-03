Polizei Bayern: Generalklausel mit Einschränkungen zulässig

Die Polizei in Bayern darf zukünftig in bestimmten Fällen auch ohne konkreten Verdacht auf eine Straftat eingreifen.

Seit Jahren brodelt es zwischen der Bayerischen Landesregierung und der Opposition. Streitpunkt sind die Änderungen im Polizeiaufgabengesetz (PAG). Nach der Verhandlung am 29. Januar stand heute das mit Spannung erwartete Urteil an. Der Bayerische Verfassungsgerichtshof hat nun einen umstrittenen Aspekt des bayerischen PAG unter bestimmten Einschränkungen bestätigt.

Was war der Grund der Auseinandersetzung?

...bedarf es somit keiner konkreten Gefahr, sondern es genügt die Vermutung, dass in absehbarer Zeit Angriffe von erheblicher Intensität oder Auswirkung zu erwarten sein könnten.

Hierdurch hat Bayern eine rechtlich abgesicherte Grundlage geschaffen, die es der Polizei erlaubt, im Vorfeld einzugreifen und so möglicherweise schwerwiegende Straftaten zu verhindern. Mit der Neuerung des PAG hat der Freistaat hier eine Generalklausel geschaffen, die das Eingreifen der Polizei in nicht voraussehbaren Gefährdungslagen ermöglicht.

Das PAG legt fest, wann Polizeibeamte zur Gefahrenabwehr tätig werden dürfen. So darf die Polizei unter bestimmten Bedingungen ohne konkreten Verdacht auf Straftaten Maßnahmen wie Personenkontrollen, das Abhören von Telefonaten oder die Auswertung von Überwachungskameras vornehmen. In einigen Fällen ist auch ein vorübergehend präventive Festnahmen von Personen möglich, wie es beispielweise bereits in Zusammenhang mit Demonstrationen von Klimaaktivisten angewendet wurde.