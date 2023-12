Drei weitere Festnahmen wegen Terrorplänen in Köln

Im Zusammenhang mit einem geplanten Terroranschlag auf den Kölner Dom sind am Sonntag drei weitere Verdächtige festgesetzt worden. Die Zugriffe seien in Duisburg, Herne und in Nörvenich im Kreis Düren erfolgt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dort seien auch Wohnungen durchsucht worden.