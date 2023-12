Israels Botschafter: Hamas-Anschläge drohen in Deutschland

Mitte des Monates waren in Deutschland und den Niederlanden vier mutmaßliche Hamas-Mitglieder festgenommen worden. Die Verdächtigen sollen nach einem unterirdisch angelegten Waffenversteck gesucht haben. Die Waffen sollten nach Angaben der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe nach Berlin gebracht und für mögliche Anschläge auf jüdische Einrichtungen in Europa bereitgehalten werden.