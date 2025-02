Abstimmung mit AfD: Demos gegen CDU-Kurs und Friedrich Merz

In Städten wie Köln, Leipzig und Karlsruhe protestierten am Samstag Tausende gegen Friedrich Merz und die Abstimmung seiner CDU gemeinsam mit der AfD.

Die Messerattacke in Aschaffenburg heizt den Bundestagswahlkampf auf. Die Parteien üben sich in gegenseitigen Schuldzuweisungen. Oder instrumentalisieren die Tat als Argument für schärfere Migrationspolitik. 01.02.2025 | 9:42 min

Tausende Menschen haben am Samstag in zahlreichen deutschen Städten gegen den Kurs der Union in der Migrationspolitik und die Abstimmung mit der AfD demonstriert. Allein in Essen nahmen laut Polizei 14.000 Menschen an einer Demonstration teil, in Hamburg sprachen die Veranstalter von 80.000 Menschen.

Demos in Nordrhein-Westfalen

Köln versammelten sich am Nachmittag nach Polizeiangaben mehrere Tausend Teilnehmer für einen Demonstrationszug. Auf mehreren Transparenten war das "C" von "CDU" durchgestrichen. "Kein Merz ab März", "Auch du, Friedrich" und "SCHmerz lass nach" stand auf anderen Schildern mit Hinweis auf Unionskanzlerkandidat Inversammelten sich am Nachmittag nach Polizeiangaben mehrere Tausend Teilnehmer für einen Demonstrationszug. Auf mehreren Transparenten war das "C" von "CDU" durchgestrichen. "Kein Merz ab März", "Auch du, Friedrich" und "SCHmerz lass nach" stand auf anderen Schildern mit Hinweis auf Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz (CDU), der aus dem Sauerland in NRW stammt.

Nach der Debatte im Bundestag geht der Streit über das Vorgehen von Union und von Merz weiter. Scholz sagte, man könne Merz nicht trauen. Laut Merz hat es keinen Wortbruch gegeben. 01.02.2025 | 0:48 min

Eine andere Teilnehmerin trug ein Schild mit der Aufschrift: "Fritz hör auf Mutti!" Altkanzlerin Angela Merkel (CDU), die in ihrer Regierungszeit zuweilen "Mutti" genannt wurde, hatte sich gegen gemeinsame Abstimmungen mit der AfD ausgesprochen.

In Essen zogen nach Angaben der Polizei mehrere Tausend Menschen in einem Marsch gegen rechts durch die Stadt. Die angemeldete Teilnehmerzahl von 3.000 sei deutlich überschritten worden, sagte ein Polizeisprecher. Ebenso wurde in Aachen demonstriert.

"Fritz hör auf Mutti!", stand auf einem Schild in Köln. Quelle: dpa/Christoph Driessen

Proteste auch in Baden-Württemberg

Auch in Baden-Württemberg gingen Menschen auf die Straße. In Karlsruhe zogen nach Polizeiangaben rund 5.000 Menschen durch die Innenstadt. Die Veranstalter hatten der Stadtverwaltung zufolge mit etwa 500 Teilnehmern gerechnet. Laut einem Polizeisprecher blieb es zunächst friedlich.

In Mannheim gingen die Menschen unter dem Motto "Wir sind die Brandmauer" auf die Straße. Die Veranstalter hatten im Vorfeld der Kundgebung mit rund 2.000 Teilnehmern gerechnet, die Polizei ging von mehreren Tausend Teilnehmern aus, konnte aber zunächst keine konkreten Zahlen nennen.

Deutschlandweit haben tausende Menschen gegen die gemeinsame Abstimmung der Union und der AfD im Bundestag protestiert. Für das Wochenende sind weitere Demonstrationen geplant. 01.02.2025 | 0:41 min

Unterschiedliche Angaben zu Teilnehmern in Leipzig

In Leipzig in Sachsen versammelten sich ebenfalls Tausende Menschen. Eine Polizeisprecherin sprach am Nachmittag von etwa 9.000 Teilnehmern, die Organisatoren von 15.000. Störungen oder Zwischenfälle habe es nicht gegeben, so die Polizei. Mitorganisatorin Bente Stork sagte in Richtung CDU und ihres Vorsitzenden Friedrich Merz: "Wer mit Faschisten kooperiert, der muss mit unserem Widerstand rechnen."

Zahlreiche Menschen versammelten sich bei einer Demonstration gegen die Migrationspolitik der CDU auf dem Marktplatz in Leipzig. Quelle: dpa/Sebastian Willnow

Es liege nun an allen Menschen, die Brandmauer zu sein und zu verhindern, dass sich Geschichte wiederhole, ergänzte Irena Rudolph-Kokot vom Aktionsnetzwerk "Leipzig nimmt Platz".

Wir müssen verhindern, dass der Autoritarismus auch in unserem Land die Demokratie abschafft. „ Irena Rudolph-Kokot, Aktionsnetzwerk "Leipzig nimmt Platz"

Am Sonntag neue Demos - Friedman als Redner in Berlin

Auch in anderen Städten wurde demonstriert, darunter Stuttgart, Braunschweig, Würzburg, Augsburg und Bremen. Am Sonntag soll der Protest vielerorts weitergehen, etwa in Berlin. Zur dortigen Demonstration wird auch der Publizist Michel Friedman als Redner erwartet. Er war aus Protest zur Abstimmung der Union mit der AfD aus der Partei ausgetreten.

Bundestagswahl 2025 : Bundestagswahl 2025: Lindner gegen Regierung mit Grünen FDP-Chef Lindner attackiert die Grünen, Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz reagiert auf Kritik von Angela Merkel. Alle News hier im Wahlkampf-Ticker. Liveblog

ZDFheute auf WhatsApp Quelle: dpa die wichtigsten Nachrichten auf Ihr Smartphone. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Zur Anmeldung: ZDFheute-WhatsApp-Channel. Sie wollen auf dem Laufenden bleiben? Dann sind Sie beim ZDFheute-WhatsApp-Channel richtig. Hier erhalten Sie. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren.