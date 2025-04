Wie hoch die Hürden des Rechtstaates auch im Fall von Antisemitismus sind, zeigt sich daran, dass Aitak Baraini nach wie vor in der Goethe-Universität in Frankfurt/Main als Studentin eingeschrieben ist. Ein Sprecher der Uni sagt gegenüber dem ZDF, dass man in der Vergangenheit schon mehrfach Sanktionen gegen Studierende geprüft habe. "Gerichtsurteile werden selbstverständlich in solche Prüfungen einbezogen. Allerdings ist die Exmatrikulation von Studierenden nur in extremen Ausnahmefällen möglich , denn Studierende werden durch das Grundrecht aus Art. 12 GG (freie Wahl des Berufs und der Ausbildungsstätte) geschützt.