Psychotherapie: Warum Nachwuchs durch Gesetz blockiert wird

Dabei ist der Bedarf an Therapieplätzen groß. 31 Prozent der Deutschen leiden unter einer psychischen Erkrankung , so der Mental Health Report 2024 . Die Zahl der Krankschreibungen wegen psychischer Erkrankungen hat in den letzten Jahren zudem stark zugenommen. Matti Gantenberg sucht seit vier Jahren einen Therapieplatz.