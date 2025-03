Fünf Jahre nach dem Ausbruch von Corona in Deutschland haben viele Menschen noch „Puls“, wenn sie an die Zeit zurückdenken, viele beschäftigt die Folgen der Pandemie bis heute. 12.03.2025 | 43:39 min

Ulrike Eber-Knauer aus Kammerberg bei Dachau hat sich während der Pandemie von Politik und den öffentlich-rechtlichen Medien abgewandt. Sie erinnert sich noch genau an den Moment, der sie zum Umdenken gebracht hat:

Ich war in meinem Rechtsempfinden verletzt, als die 2G-Regel kam, weil die hat für mich keinen Sinn gemacht in der ganzen Pandemie. „ Ulrike Eber-Knauer

"Die hat nur einen Druck auf die Leute ausgeübt, die sich nicht impfen lassen wollten. Und da habe ich mir gedacht, irgendwas stimmt hier nicht. Was passiert hier in diesem Land?", erzählt Eber-Knauer.

Kritik an Corona-Berichterstattung von ARD und ZDF

Aus ihrem Umfeld wurden Eber-Knauer Videos aus der so genannten Querdenker-Szene zugespielt. Allen voran von dem Mediziner Sucharit Bhakdi. Er holt sie in ihrer Unsicherheit, ihrer Angst ab. Auf einmal fühlt sie sich verstanden. "In dieser Zeit, in der ich mich sehr verloren gefühlt habe, waren diese Videos schon so ein Gefühl von: Ich gehöre dazu."

Dies war bei ARD und ZDF irgendwann nicht mehr der Fall, sagt sie: "Es war alles irgendwie so gleich und ich habe eigentlich erwartet, dass da mal andere Fragen gestellt werden. Und dann habe ich mir gedacht: Ja, vielleicht sind die wirklich alle gleichgeschaltet."

Von Querdenker-Szene abgewendet

Eber-Knauer habe sich damals eine klare Auseinandersetzung mit den Argumenten der Querdenker*innen gewünscht. Im Laufe der Corona-Krise merkt sie allerdings, wie die Szene mehr und mehr von rechts gefüttert wird und kehrt ihr schließlich den Rücken. "Mich hat das, was ich da gesehen habe, einfach angewidert. Die Art und Weise, wie Leute aufgehetzt werden, das mochte ich mir nicht anschauen. Es hat mich wirklich angewidert."

Laut diverser Studien hat sich der gesellschaftliche Zusammenhalt in Deutschland während Corona verschlechtert. Zwischen Geimpften und Ungeimpften habe sich ein tiefer Graben entwickelt. Der - wie die ZDF-Doku "Am Puls: meine offene Rechnung mit Corona" zeigt - teilweise noch heute spürbar ist.

Göttingen: Querdenker-Demo im Februar 2025

ZDF-Reporterin Sarah Tacke reist für die Doku Anfang Februar nach Göttingen zu einer Demo von Querdenker*innen. Die meisten haben sich während Corona gefunden, ihre Überzeugungen haben bis heute gehalten. 2.000 Demonstrant*innen wurden im Vorfeld angemeldet - rund 150 sind gekommen. "Ich komme hier wesentlich schneller mit den Menschen ins Gespräch, als ich es im Vorfeld erwartet hätte", sagt Tacke.

Sie lernt Michael Vaßen aus Wetzlar kennen. Er reist in seinem Wohnmobil von einer Demo zur anderen. Die Corona-Pandemie habe Michael schließlich "erwachen" lassen, erzählt er:

Aufgeregt hat mich schon die Art und Weise, wie man Menschen versucht, über Medien zu manipulieren, sich nicht das Recht zugestehen, sich selber zu informieren. „ Michael Vaßen

"Das hat mich natürlich dazu geführt, dass ich mich woanders informiert habe. Ich war vorher in keinem Telegramkanal oder sonst irgendwo drin gewesen, aber ich hatte schon gut ein halbes Jahr vorher den Eindruck, dass hier was nicht stimmt", so Vaßen.

Demonstranten fordern Corona-Aufarbeitung von Politik

Er kritisiert - wie so viele andere auf den Demos - die fehlende politische Aufarbeitung: "Ich finde, die Politik ist uns schuldig, diese Sachen komplett aufzurollen. Aber die haben Angst davor und verstecken sich hinter ihrem politischen Amt, weil sie dann nicht belangt werden können."

Er könne der Politik nicht verzeihen, wie sie die Gesellschaft damals gespalten habe, als von der "Pandemie der Ungeimpften" die Rede war.

