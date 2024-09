LKA kündigt neue Aufnahmen von Ex-RAF-Terrorist Garweg an

Bei der Fahndung nach dem früheren RAF -Terroristen Burkhard Garweg will das Landeskriminalamt (LKA) Niedersachsen bislang unbekannte Aufnahmen des Gesuchten veröffentlichen. "In der nächsten Woche werden wir unsere Öffentlichkeitsfahndung erneuern", sagte ein LKA-Sprecher in Hannover auf dpa-Anfrage.