Ex-RAF-Terroristin Maier-Witt: "Das nehme ich mit ins Grab"

Maier-Witt gehörte zur zweiten Generation der RAF, der linksextremistischen Terrorgruppe , die die Bundesrepublik in den 70er Jahren herausforderte mit bis dato nicht gekannter Radikalität: Geiselnahme in der Botschaft in Stockholm, der Mord an Generalbundesanwalt Buback, der Mord an Bankchef Ponto oder die Entführung und Hinrichtung des Arbeitgeberpräsidenten Schleyer. Manche Frage ist dabei bis heute ungeklärt, etwa wer die Schützen waren.