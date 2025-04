Die Übereinkunft des Bundes zur Entlastung der ostdeutschen Länder, indem er bei Ansprüchen aus Zusatz- und Sonderversorgungssystemen der früheren DDR weitere zehn Prozentpunkte der Kosten übernimmt, ist nach Ansicht von Ramelow ebenso lapidar wie das Ziel, in Ostdeutschland Rechenzentren aufzubauen und Industriezentren an das Wasserstoff-Kernnetz anzuschließen. Auch seien die Ausführungen zur Bedeutung der Landwirtschaft in Ostdeutschland unbefriedigend, sagte Ramelow.