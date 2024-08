Ramelow fordert Nichtangriffspakt mit Russland

Ramelow: Putin kein Vertreter von Freiheit und Frieden

Ramelow nicht gegen Nato - für Neuordnung der Verteidigung

Der Ministerpräsident betonte die Risiken der aktuellen Lage. Moldau und Georgien sollten in die EU aufgenommen werden, obwohl es in beiden Staaten ungeklärte territoriale Konflikte gebe. "In der moldauischen Region Transnistrien lagern sämtliche Waffen, die die Sowjetarmee in der DDR besessen hat. Das sind schwelende Konflikte, die Putin jederzeit hochziehen kann", warnte Ramelow.