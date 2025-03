Rassismusmonitor: Besonders Schwarze Menschen betroffen

Diskriminierung führt zu einem Vertrauensverlust in staatliche Institutionen. Das zeigt der Rassismusmonitor. Mehr als ein Fünftel der Deutschen hat rassistische Einstellungen.

Fast die Hälfte aller Menschen in Deutschland, die sich ethnischen oder religiösen Minderheiten zugehörig fühlen, erlebt regelmäßig rassistische Diskriminierung. "Rassistische Diskriminierung ist in der Gesellschaft weit verbreitet", so Cihan Sinanoğlu (DeZIM-Institut). 20.03.2025 | 5:42 min

Im öffentlichen Raum gehört rassistische Diskriminierung in Deutschland für viele Menschen zum Alltag. Laut dem Nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitor wird jede zweite rassistisch markierte Person (54 Prozent) mindestens einmal im Monat diskriminiert.

Zu dieser Gruppe zählt der Bericht Personen, die sich als Schwarz, muslimisch, asiatisch, osteuropäisch oder deutsch mit Migrationshintergrund identifizieren. Besonders muslimische (61 Prozent) und Schwarze Frauen (63 Prozent) sowie Schwarze Männer (62 Prozent) erleben dem Bericht zufolge verstärkt subtile Diskriminierung und Rassismus . Studienleiter Cihan Sinanoğlu erklärt:

Dazu zählt zum Beispiel, wenn man unfreundlich behandelt wird, wenn man ignoriert oder angestarrt wird, oder wenn Personen Angst vor einem haben „ Cihan Sinanoğlu, Studienleiter

Jede dritte Person, die angab, häufig Diskriminierung zu erfahren, litt unter moderaten bis schweren Symptomen für Die Studie zeigt: Je stärker Betroffene diskriminiert werden, desto schlechter ist ihr psychischer Zustand.Jede dritte Person, die angab, häufig Diskriminierung zu erfahren, litt unter moderaten bis schweren Symptomen für Depressionen und Angststörungen - im Vergleich zu rund jedem Zehnten unter den Nicht-Betroffenen.

"Schwarze Menschen" in der Berichterstattung

Das Adjektiv "schwarz" wird im Deutschen normalerweise klein geschrieben. Wenn wir das Wort "Schwarze" im Zusammenhang mit der Berichterstattung über Schwarze Menschen großschreiben, soll das deutlich machen, dass in diesem Zusammenhang nicht die Hautfarbe gemeint ist, sondern die politische Selbstbezeichnung für von Rassismus betroffene Menschen.



Quelle: Mediendienst Integration, Amnesty International Es gibt unterschiedliche Selbstbezeichnungen, die Schwarze Menschen verwenden: Schwarz, Afrodeutsch oder Person/People of Color (PoC) sind laut Afrozensus die häufigsten Begriffe.Das Adjektiv "schwarz" wird im Deutschen normalerweise klein geschrieben. Wenn wir das Wort "Schwarze" im Zusammenhang mit der Berichterstattung über Schwarze Menschen großschreiben, soll das deutlich machen, dass in diesem Zusammenhang nicht die Hautfarbe gemeint ist, sondern die politische Selbstbezeichnung für von Rassismus betroffene Menschen.Quelle: Mediendienst Integration, Amnesty International

Lena Ganschow berichtet zusammen mit der Schwarzen Autorin Nancy Mac Granaky-Quaye über den Prozess des Wandels der Gesellschaft: Wie erleben Schwarze in Deutschland ihren Alltag? 28.06.2021 | 29:08 min

Vertrauensverlust in staatliche Institutionen durch Diskriminierung

Besonders muslimische (37 Prozent) und Schwarze Frauen (29 Prozent) gaben an, in Ämtern und Behörden diskriminiert worden zu sein. Davon berichtet auch Karen Taylor von der bundesweiten Antidiskriminierungsberatung EOTO. "Man wird zu Bittstellern gemacht", kritisiert Taylor. Menschen würden zum Teil direkt geduzt oder es werde angenommen, dass sie etwas vertuschen:

Also dieser menschliche Umgang, wo man direkt merkt, man ist hier nicht gewollt. Oder man tut sogar etwas Kriminelles, indem man Dinge beantragt. „ Karen Taylor, EOTO

Der Nationale Diskriminierungs- und Rassismusmonitor ... ... soll regelmäßig Auskunft zu Ursachen, Ausmaß und Folgen von Diskriminierung und Rassismus liefern und wird von der Bundesregierung gefördert. Der jährlich erscheinende Monitoringbericht fußt auf einer repräsentativen Online-Befragung. Von Juni bis November 2022 wurden dafür rund 20.000 Personen sowie von August 2024 bis Januar 2025 rund 9.500 Personen mit und ohne Migrationshintergrund befragt. Für den Bericht werden außerdem qualitative Studien, Experimente sowie Analysen von Beratungsdaten, rechtlichen und politischen Dokumenten sowie medialer Berichterstattung herangezogen.

Rassistische Diskriminierung durch Polizei

Karen Taylor hat als Schwarze deutsche Frau schon mehrfach erlebt, in der voll besetzten Regionalbahn als einzige Person von der Polizei anlasslos kontrolliert zu werden.

"Das führt dazu, dass man glaubt, man ist nicht willkommen in dieser Gesellschaft", so Taylor. "Und dass man das Vertrauen in diesen Staat verliert und nicht mehr glaubt, die Polizei ist dein Freund und Helfer, sondern sogar das Gefühl entwickelt, die Polizei arbeitet gegen einen."

Dem Bericht zufolge vertrauen 87 Prozent der muslimischen Personen der Polizei, wenn sie keine Diskriminierung erlebt haben - jedoch nur 19 Prozent, wenn sie häufig durch diese diskriminiert wurden. Bei asiatischen Menschen sinkt das Vertrauen von 86 Prozent auf vier Prozent, wenn sie häufig Diskriminierung durch die Polizei erfahren haben.

Wir müssen reden! Bei “Auf der Couch” diskutieren Manuel Ostermann und Tareq Alaows mit dem Psychologen Dr. Leon Windscheid: Hat die Polizei ein Rassismus-Problem? 01.12.2022 | 34:14 min

Gefestigte rassistische Einstellungen in der Gesamtbevölkerung

Die Studie attestiert mehr als einem Fünftel der deutschen Gesamtbevölkerung gefestigte rassistische Einstellungen. So glaubten etwa 22 Prozent der Befragten, dass ethnische und religiöse Minderheiten in den letzten Jahren wirtschaftlich mehr profitiert haben, als ihnen zusteht.

23 Prozent stimmten zu, dass diese Gruppen zu viele Forderungen nach Gleichberechtigung stellen. Die Zustimmung zu diesen rassistischen Vorurteilen stagnierte über den Erhebungszeitraum von 2022 bis 2024.

Studienleiter Sinanoğlu sieht politische Krisen, wirtschaftliche Unsicherheiten und gesellschaftliche Polarisierung als Treiber rassistischer Narrative: "Natürlich sind wir alle davon beeinflusst, wie wir über Migration, wie wir über das vermeintlich Andere, das vermeintlich Fremde sprechen", so der Sozialwissenschaftler.

Wenn eine ständige Abwertung dieser Gruppen passiert, schlägt sich das natürlich auch nieder in Einstellungsmustern von Menschen. „ Cihan Sinanoğlu

Vorurteile gegenüber Fremden sind schon aus der Antike überliefert. Die alten Griechen nannten die Fremden „Barbaren“. 08.11.2021 | 1:38 min

Rassistische Pöbeleien in Berlin

Mohammed Chahrour von der Berliner Beratungsstelle für Opfer rechter Gewalt ReachOut beobachtet momentan einen Anstieg rassistischer Fälle in Berliner Randbezirken. So berichteten ihm Kopftuch tragende Frauen immer häufiger, in öffentlichen Verkehrsmitteln bepöbelt oder bespuckt zu werden.

"Wir haben ein gesellschaftliches Klima, das insgesamt für Minderheiten bedrohlicher wird und wirkt", so Chahrour. "Es gibt gesellschaftliche Gruppen, die sich bestärkt fühlen durch die Erfolge der AfD und ihren Feindseligkeiten freien Lauf lassen." Chahrour fordert deshalb von politischer Seite ein klares Zeichen gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit.

Kathrin Haas ist Korrespondentin im ZDF-Studio in Berlin.