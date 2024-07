Nach Karlsruher Urteil: Söder stellt Bedingungen

Söder will aber auch den anderen Teil der Ampel -Wahlrechtsreform streichen. Diesen hatte das Gericht am Dienstag für zulässig erklärt. Demnach gibt es keine Überhangs- und Ausgleichsmandate mehr, Parteien kann ein Wahlkreismandat gestrichen werden. "Wir bedauern dieses Minus an direkter Demokratie", so Söder. Und: Die CSU will mit der CDU nur in eine nächste Bundesregierung eintreten, wenn auch dieser Teil geändert wird: