Neue Außenpolitik Berlins: Zwischen Amtsstühlen und Budgets

Wie groß der Schock ist, den der Eklat im Weißen Haus in Berlin ausgelöst hat, kann man vielleicht am besten daran ablesen, dass Olaf Scholz noch am selben Abend bei Friedrich Merz angerufen hat, um die neuen Lage zu besprechen. Es ist nicht lang her, dass der Regierungssprecher etwas trotzig sagte, es gebe "kein Regierungspraktikum" und eine engere Abstimmung zwischen Scholz und Merz sei nicht nötig…nun also doch. Zu internationalen Zusammentreffen aber will der Kanzler seinen Nachfolger weiterhin nicht mitnehmen.