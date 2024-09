Nach Wahl in Brandenburg: Dietmar Woidke geht nicht in Rente

Das vorläufige Endergebnis sieht die SPD an erster Stelle. Die als rechtsextremer Verdachtsfall eingestufte AfD in Brandenburg belegt den zweiten Platz. Es folgen das BSW, das aus dem Stand ein zweistelliges Ergebnis erreicht und vor der CDU liegt. Und damit schaffen nur vier Parteien den Einzug in den Brandenburger Landtag.