Am Montag hatte das FDP -Parteipräsidium ein Fünf-Punkte-Programm verabschiedet, das unter anderem die Rente mit 63 in Frage stellt. "Die Rente mit 63, wie das Bürgergeld in seiner jetzigen Ausgestaltung setzen Fehlanreize, die wir uns nicht leisten können", heißt es in dem Präsidiumsbeschluss. "Wir brauchen jeden und jede am Arbeitsmarkt, damit es in Deutschland für alle wieder aufwärtsgehen kann."